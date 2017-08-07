Лавров и Могерини обсудили Сирию и Украину на полях встречи АСЕАН

МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.

Ожидается, что стороны обсудят отношения РФ и ЕС, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

В последний раз Лавров и Могерини встречались в начале июля в Брюсселе.