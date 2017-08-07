Путин назначил нового постпреда РФ при АСЕАН и сменил послов в ДР Конго и Бенине

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем РФ при АСЕАН Александра Иванова, а также сменил послов России в Демократической Республике Конго (ДРК) и Бенине. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Иванова Александра Анатольевича постоянным представителем Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", - говорится в указе главы государства. Другим указом Путин освободил от соответствующей должности Михаила Галузина, занимавшего пост постпреда РФ при АСЕАН с октября 2012 г.

Кроме того, президент назначил послом России в ДРК Алексея Сентебова вместо Игоря Евдокимова, который займет должность чрезвычайного и полномочного посла России в Бенине вместо Олега Ковальчука.