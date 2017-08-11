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Единороссы призвали партии к соглашению о честных выборах перед единым днем голосования

Политика
11 августа, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Замсекретаря Генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов отметил, что ЕР как никакая другая партия заинтересована в открытых, честных и прозрачных выборах

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" призывает все партии, которые участвуют в избирательной кампании, подписать соглашение "За честные выборы", направленное на предотвращение использования "черных технологий" на выборах.

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Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августа

"Мы призываем и свои региональные отделения, и наших оппонентов вести кампанию честно и открыто, не допуская "черных технологий". От этого зависит в первую очередь отношение людей к предстоящим выборам, то, с каким настроением они придут на избирательные участки и придут ли", - заявил замсекретаря Генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, "Единая Россия" как никакая другая партия заинтересована в открытых, честных и прозрачных выборах, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности голосования.

Селиверстов напомнил о давно существующей практике подписания соглашений о честных выборах между партиями. "Рассчитываем, что и на этих выборах партии, которые подпишут такое соглашение, будут его неукоснительно придерживаться", - подчеркнул замсекретаря Генсовета единороссов.

Единый день голосования

В единый день голосования 10 сентября в общей сложности пройдет 5,8 тыс. выборов регионального и муниципального уровня, на которых будет замещено порядка 36 тыс. мандатов. В этот день пройдут прямые выборы глав 16 регионов РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей и Севастополя, который является городом федерального значения. Главу Адыгеи будут избирать депутаты регионального парламента. Также пройдут выборы депутатов законодательных собраний шести регионов и 11 городских дум административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.

12 августа в ходе избирательной кампании стартует этап агитации в СМИ.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания, как ожидается, стартует в конце 2017 года.

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