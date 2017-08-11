Медведев поставил задачу "Единой России" укрепить свои позиции на выборах в сентябре

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" в ближайший Единый день голосования в сентябре должна сохранить и, по возможности, укрепить свои позиции. Об этом заявил глава "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии в Приволжском федеральном округе.
Он отметил, что в округе пройдут выборы глав шести регионов, в трех субъектах будут избраны также новые составы областных заксобрания, а в Кирове - городская Дума. "Очевидно, наша партия должна сохранить и, по возможности, укрепить свои позиции", - сказал глава "Единой России".
Медведев добавил, что "избирательная кампания должна быть честной, быть примером честной предвыборной борьбы - только таким образом можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей".