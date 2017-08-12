МИД РФ: развитие связей между Россией и Саудовской Аравией отвечает интересам сторон

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром актуальные вопросы сотрудничества между Россией и королевством. Об этом сообщает в субботу пресс-служба российского ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений, включая график соответствующих контактов на различных уровнях. При этом было высказано солидарное мнение, что последовательное продвижение всесторонних связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит обеспечению мира и стабильности на региональной и международной аренах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры договорились продолжать обсуждение возможных путей урегулирования кризисных ситуаций в ближневосточном регионе.