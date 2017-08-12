Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: развитие связей между Россией и Саудовской Аравией отвечает интересам сторон

Политика
12 августа, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили в ходе телефонного разговора график контактов на различных уровнях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром актуальные вопросы сотрудничества между Россией и королевством. Об этом сообщает в субботу пресс-служба российского ведомства.

Смотрите также

Путин подтвердил приглашение королю Саудовской Аравии посетить Россию

Кадыров: отношения России и Саудовской Аравии развиваются в положительном русле

МИД РФ: Россия и Саудовская Аравия настроены на сближение позиций в различных форматах

"Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений, включая график соответствующих контактов на различных уровнях. При этом было высказано солидарное мнение, что последовательное продвижение всесторонних связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит обеспечению мира и стабильности на региональной и международной аренах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры договорились продолжать обсуждение возможных путей урегулирования кризисных ситуаций в ближневосточном регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джубейр, Адель, аль- Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
2
Умер народный артист России Виктор Смирнов
3
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
4
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
5
СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама