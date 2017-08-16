ФСБ: граница России с Казахстаном по озеру в Сладкое не изменится

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Граница с Казахстаном, проходящая по озеру Сладкое в Новосибирской области, не изменится, однако из-за того, что озеро со временем усохло, линия границы, ранее проходившая по воде озера, теперь будет на берегу. Об этом сообщили ТАСС в пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области.

"Граница физически никуда не перемещается. Просто озеро со временем усохло, и граница, которая раньше проходила по воде, теперь проходит по берегу", - сказал собеседник агентства.

Озеро высыхало равномерно как с российской, так и с казахстанской стороны, однако, граница проходит не по его центру, и российская часть водоема изначально была меньше. Поэтому сейчас, когда озеро уменьшилось в размерах, вода сохранилась только в центральной его части, которая всегда была казахской, и линия границы стала проходить по российскому берегу. Таким образом, входя в воду, россиянин становится нарушителем границы, отметили в погрануправлении, добавив, что это касается местных жителей, привыкших, что часть водной глади озера принадлежит России.

Ранее многие СМИ сообщили, что Россия передает Казахстану часть озера Сладкое. Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников сообщал ТАСС, что никакие документы о передаче озера не подписаны, однако местных жителей попросили предупредить, что существующая граница, которая была установлена 20 лет назад, теперь будет проходить по берегу. По словам Шубникова, они отнеслись к этому спокойно..

По данным районной администрации, никакой хозяйственной деятельности на озере не ведется, оно не зарыблялось, и только в сезон охоты на него приходят охотники на птицу. Как сообщили ТАСС в Новосибирской областной ассоциации охотников и рыболовов, с этой точки зрения озеро также не является чем-то уникальным. "Для региона каким-либо значимым охотничьим местом оно не является", - сказал собеседник агентства.

Пересыхание озер циклично

Как сообщил ТАСС завкафедрой природопользования и геоэкологии географического факультета Алтайского государственного университета (АлтГУ) Геннадий Барышников, усыхания озер - естественный процесс.

"Если происходят изменения, связанные с иссушением климата, уменьшением объема озер, это природный процесс, от него никуда не денешься. Но в природе существует цикличность. Есть трех-, семи-, одиннадцати-, столетние циклы, и когда эти циклы накладываются друг на друга, возникают такие аномалии - понижение воды, либо повышение", - сказал Барышников.

Он отметил, что в конечном итоге наступит следующий цикл, и вода в озере снова поднимется. Однако когда это произойдет, в данном конкретном случае, сказать трудно.

По данным правительства Новосибирской области, в регионе насчитывается около 3,5 тыс. озер, большинство из которых, как и Сладкое, относятся к малым озерам. В Купинском районе недалеко от озера Сладкое находится множество других озер, в частности, Двойное, Соленое и Горькое - известное озеро, грязи которого имеют целебные свойства.