МИД РФ надеется, что Румыния не допустит переписывания истории

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило надежду, что правительство Румынии не допустит переписывания истории с учетом двустороннего военно-мемориального содействия. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя желание некоторых румынских деятелей переименовать парк имени Толбухина в Бухаресте.

"Надеемся, что возобладает не этот кощунственный замысел, а память о тысячах советских войнах, отдавших свои жизни за освобождение этой страны от фашизма более семидесяти лет тому назад, - указала она. - Исходим из того, что официальные власти Румынии не допустят поползновений переписывания истории в контексте обоюдной заинтересованности в продолжении плодотворного военно-мемориального взаимодействия".

"Полагаем нелишним отметить, что при содействии российских властей с официальными представителями Бухареста открыты два памятных знака, посвященных румынским солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, - сказала дипломат. - В октябре 2015 года в селе Россошки, Волгоградской области, а в мае текущего года в городе Новошахтинск, Ростовской области".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно из рук маршала Федора Толбухина, "командовавшего в то время Южной группой войск Советской армии, король Румынии Михай I удостоился чести получить орден "Победы" за номером шестнадцать, став одним из пяти иностранных кавалеров этой высочайшей награды".

В годы Великой Отечественной Толбухин командовал войсками Южного, а затем Третьего Украинского фронтов. Военачальник участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Толбухину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1960 году в честь маршала в Москве был установлен памятник.