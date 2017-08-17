Россия осуждает проведение игры в Эстонии, прославляющей нацизм

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия решительно осуждает проведение в Эстонии спортивной игры "Поход Эрна-2017", прославляющей нацизм. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, спортивная игра "Поход Эрна", которая прошла 11-13 августа в Эстонии уже в 18-й раз, посвящена диверсионной группе абвера, действовавшей в тылу Красной армии в августе 1941 года. "Мероприятие организуется при участии министерства обороны Эстонии, и оно пропагандистски ориентировано на эстонскую молодежь", - заявила дипломат, назвав мероприятие "абсолютно позорной акцией, которая оскверняет память многочисленных жертв фашизма".
Захарова также выразила сожаление, что в мероприятии приняли участие военнослужащие британского контингента многонационального батальона НАТО в Эстонии.
"Хотелось бы задать вопрос: появление британцев на тропе Эрна - это случайность или это логическое продолжение недавней публикации на страничке альянса в Twitter ролика о лесных братьях, многие из которых воевали на стороне гитлеровской Германии? - сказала дипломат. - Россия самым решительным образом осуждает подобные проявления прославления нацизма. Сожалеем, что в НАТО так и не удосужились извлечь уроки из недавнего трагического прошлого и, наоборот, поощряют своих прибалтийских подопечных на эти опасные и далеко не детские игры".