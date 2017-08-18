Каждый третий кандидат на выборах 10 сентября моложе 35 лет

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ТАСС, 18 августа. Примерно треть всех кандидатов, участвующих в выборах всех уровней, которые состоятся 10 сентября, моложе 35 лет. Об этом сообщила в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Она напомнила, что в 16 регионах в единый день голосования пройдут выборы глав субъектов, в шести регионах изберут депутатов заксобраний. Кроме того, в Ленинградской и Брянской областях пройдут довыборы в Госдуму по одномандатным округам, а также состоится множество муниципальных выборов. Всего 10 сентября завершится порядка 5,8 тыс. избирательных кампаний.
"Около 30% от всех кандидатов - это люди моложе 35 лет", - сказала она на мастер-классе ЦИК для молодежи "Молодежь России за свободные выборы".