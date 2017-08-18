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Каждый третий кандидат на выборах 10 сентября моложе 35 лет

Политика
18 августа, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В 16 регионах в единый день голосования пройдут выборы глав субъектов, в шести регионах изберут депутатов заксобраний

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

© Стоян Васев/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Примерно треть всех кандидатов, участвующих в выборах всех уровней, которые состоятся 10 сентября, моложе 35 лет. Об этом сообщила в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она напомнила, что в 16 регионах в единый день голосования пройдут выборы глав субъектов, в шести регионах изберут депутатов заксобраний. Кроме того, в Ленинградской и Брянской областях пройдут довыборы в Госдуму по одномандатным округам, а также состоится множество муниципальных выборов. Всего 10 сентября завершится порядка 5,8 тыс. избирательных кампаний.

"Около 30% от всех кандидатов - это люди моложе 35 лет", - сказала она на мастер-классе ЦИК для молодежи "Молодежь России за свободные выборы".

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Россия
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