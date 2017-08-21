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Госсовет Адыгеи выберет нового главу республики из трех кандидатов

Политика
21 августа, 10:05 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Кандидатуры, представленные президентом России, будут рассматриваться депутатами местного парламента в единый день голосования 10 сентября

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МАЙКОП, 21 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея выберет нового главу региона из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в понедельник ТАСС в республиканском парламенте.

"На пост высшего должностного лица республики представлены три кандидатуры - временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и генеральный директор открытого акционерного общества "Зарем" Шамсудин Пшизов", - сказали в парламенте республики.

В минувшем году депутаты высшего законодательного органа Адыгеи большинством голосов приняли закон, согласно которому глава Адыгеи будет избирать парламент региона путем тайного голосования. Кандидатуры, представленные президентом России на высший должностной пост республики, будут рассматриваться депутатами местного парламента в единый день голосования 10 сентября.

По мнению депутатов, избрание главы региона парламентом позволит снизить затраты на организацию выборов высшего должностного лица Адыгеи. Каждому кандидату на должность главы региона предоставляется право выступить перед депутатами с программой предстоящей деятельности в случае его избрания.

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Единый день голосования - 2017
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