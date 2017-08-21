Суд снял список КПРФ с выборов в парламент Северной Осетии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд отменил регистрацию списка КПРФ на выборах в Заксобрание Северной Осетии, партия намерена обжаловать это решение в Верховном суде России. Об этом говорится в заявлении зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, опубликованном в понедельник на сайте партии.

Суд, сняв с выборов список КПРФ, удовлетворил иск партии "Коммунисты России", которая оспаривала регистрацию кандидатов от КПРФ. Ранее тот же суд отменил регистрацию списка "Коммунистов России" после обращения североосетинского отделения КПРФ.

По данным Новикова, поводом для снятия с выборов стало признание недействительной подписи представителя ЦИК Северной Осетии под документом о принятии справок на родственников кандидатов от КПРФ.

"Мы считаем, что в ходе заседания были допущены действия, которые позволяют нам требовать отмены решения Ставропольского суда на уровне Верховного суда. Мы обязательно это сделаем. В частности, наши товарищи готовы представить свой экземпляр документа, выданного республиканскому КПРФ при принятии сведений на наших кандидатов", - заявил Новиков.

Он добавил, что в понедельник он вместе с лидером списка КПРФ в республике Казбеком Тайсаевым проведет во Владикавказе расширенное совместное заседание избирательного штаба и членов регионального комитета КПРФ.

Как сообщалось ранее, члены политбюро "Коммунистов России" 14 августа начали бессрочную голодовку из-за снятия списка партии с выборов в Северной Осетии. Они также проводят пикеты с требованием снять с должности главу ЦИК республики Жанну Моргоеву.