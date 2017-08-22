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Борьбу с финансированием терроризма в РФ признали соответствующей стандартам

Политика
22 августа, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Как рассказал "Известиям" замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, Россию недавно сняли с мониторинга Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

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Заместитель генерального директора Росфинмониторинга Павел Ливадный

Заместитель генерального директора Росфинмониторинга Павел Ливадный

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 22 августа. Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) вывела РФ из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, направленный на выявление недостатков "антиотмывочного" законодательства. Об этом в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

"По итогам мониторинга исправления технических недостатков в законодательстве государств - членов FATF, выявленных в том числе в части криминализации финансирования физического лица (террориста) без связи с конкретным террористическим актом, Российская Федерация недавно была снята с мониторинга FATF", - заявил собеседник издания.

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Он отметил, что в прошлом году Россия скорректировала законодательство, внеся изменения в УК и законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О противодействии терроризму", в которых понятие "финансирование терроризма" было скорректировано с учетом рекомендации FATF.

"Теперь за пособничество терроризму грозит от 10 до 20 лет лишения свободы (раньше этот срок составлял 8-20 лет). Максимальным наказанием за финансирование терроризма становится пожизненное заключение, минимальным - 15 лет с ограничением свободы на срок от двух лет. Ранее отдельной статьи за финансирование терроризма не было, данный состав преступления подпадал под состав "пособничество", - отметил Ливадный.

По данным газеты, FATF учреждена странами "семерки" в ходе парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. В настоящее время в FATF входят 35 стран, в том числе Россия (с 2003 года). На всех пленарных заседаниях группы по борьбе с терроризмом Россию представляет Росфинмониторинг.

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