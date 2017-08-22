Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Москва приступает к проработке ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций. Об этом говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте российского дипведомства.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки - на сей раз по северокорейскому сюжету, - отметил дипломат. - Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен".По его словам, в Москве всегда выступали и будут выступать "в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога". "За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", - подчеркнул дипломат.

"На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения", - продолжил Рябков.

По его словам, в Москве всегда выступали и будут выступать "в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога". "За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", - подчеркнул дипломат.

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали, - подчеркнул Рябков. - Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер".

США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний "Гефест". Ограничения коснулись генерального директора "Гефеста" Рубена Киракосяна. Кроме того, санкции введены в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело". Четвертой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.