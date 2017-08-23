Путин на встрече с Саргсяном отметил серьезное укрепление отношений РФ и Армении

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном отметил серьезное укрепление двусторонних отношений.
"Отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились как между суверенными государствами, у нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела, мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений", - сказал российский лидер. Он добавил, что будет рад поговорить со своим визави по всему комплексу этих вопросов.
Президент Армении напомнил, что через несколько дней будет 20-я годовщина с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами. Он констатировал, что в течение всех этих лет выстраивался конструктивный политический диалог на высшем уровне. Саргсян также добавил, что торгово-экономические отношения России и Армении также не стоят на месте: в 2016 году товарооборот вырос на 15%, а за шесть месяцев текущего года этот показатель увеличился почти на 24%. Саргсян обратил внимание на постоянное углубление правительственного взаимодействие, а также межрегионального сотрудничества. "Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высшем и высоких уровнях", - сказал армянский лидер.
Саргсян проинформировал, что на днях состоится заседание двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству, комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и комиссии по парламентскому сотрудничеству. Он также обратил внимание на важность мероприятий, запланированных осенью в рамка Дней Армении в Москве и других городах России.
В завершение Саргсян поблагодарил Путина за оказание помощи в тушении лесных пожаров.