Визиты президента Армении Сержа Саргсяна в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2017 года президент Армении Серж Саргсян посетит город Сочи с рабочим визитом.

Планируется, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также международные и региональные проблемы, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

Визиты Саргсяна с 2008 года

С момента своего избрания президентом Армении 19 февраля 2008 года Саргсян посещал Россию 54 раза, в том числе с официальными (2008, 2017) и государственным (2011) визитами. Наибольшее число поездок было совершено руководителем республики в 2009 и 2010 годах - 10 и девять соответственно.

Рабочий визит Саргсяна в Россию 24 марта 2008 года стал его первой зарубежной поездкой после избрания главой Армении. В Москве он встретился с Путиным, а также с избранным президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Виктором Зубковым. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в политической, военно-технической и экономической областях.

Спустя три месяца, 23-25 июня 2008 года, Саргсян совершил первый официальный визит в Россию. На переговорах с президентом РФ Дмитрием Медведевым 24 июня глава республики обсудил перспективы расширения производственной и технологической кооперации, сотрудничество по линии малого и среднего бизнеса, развитие взаимных инвестиций. Стороны также рассмотрели взаимодействие государств в формате СНГ и ОДКБ и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент Армении провел также встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным и руководством российского парламента.

В 2011 году государственный визит президента Армении в РФ состоялся 23-25 октября. По итогам переговоров с главой России Дмитрием Медведевым был подписан ряд документов, в том числе межправительственные соглашения о сотрудничестве в гуманитарной сфере, о взаимном предоставлении недвижимого имущества для размещения диппредставительств, а также соглашение между министерствами спорта двух стран о сотрудничестве в сфере вопросов, касающихся молодежи, и другие документы. 25 октября Саргсян встретился с председателем правительства РФ Владимиром Путиным.

После переизбрания 18 февраля 2013 года Саргсяна президентом Армении, он вновь совершил свой первый зарубежный визит в Москву. Глава республики прибыл в РФ 11 марта 2013 года. 12 марта состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы экономического сотрудничества. Саргсян также подтвердил свое приглашение главе РФ посетить Армению с государственным визитом.

Начиная с 2008 года Саргсян при посредничестве российского руководства 11 раз встречался в РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Первая такая встреча состоялась 6 июня 2008 года, последняя - 20 июня 2016 года. Переговоры проходили в Москве, Казани и Сочи, а также на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Инициаторами этих встреч выступали президенты РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Президент Армении также регулярно посещал Россию для участия в саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС (с 2015 года - ЕАЭС), ШОС и др. 24 декабря 2013 года в Москве на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств был утвержден план мероприятий (дорожная карта) по присоединению Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и России. Принятие дорожной карты стало первым шагом на пути вступления Армении в Евразийский экономический союз (договор о присоединении к ЕАЭС Армении был подписан 10 октября 2014 года в Минске).

Кроме того, несколько раз президент Армении приезжал в Россию с различными миссиями гуманитарного, культурного и спортивного характера. 3 августа 2009 года в Оренбурге он присутствовал на церемонии открытия армянского подворья в рамках культурного комплекса "Национальная деревня". 11 ноября 2009 года в Калининграде Саргсян открыл Национальный армянский духовно-культурный центр. 17 сентября 2013 года в Москве вместе с супругой присутствовал на церемонии освящения нового кафедрального собора Армянской апостольской церкви - храма в честь Преображения Господня. 6-9 февраля 2014 года президент Армении принял участие в церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Хронология визитов президента Армении в 2015-2017 годах

За последние два года Саргсян посещал Россию девять раз, из них трижды - для участия в саммитах интеграционных объединений.

8-9 мая 2015 года глава Армении находился в Москве с рабочим визитом. По приглашению Путина Саргсян принял участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, 9 мая он присутствовал на Параде победы на Красной площади.

9-10 июля 2015 года президент Армении принял участие во встречах БРИКС и ШОС, которые прошли в Уфе. По итогам саммита ШОС было принято решение о предоставлении Армении статуса партнера по диалогу в организации.

7 сентября 2015 года в ходе рабочего визита в РФ Саргсян провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Армении в рамках ЕАЭС, а также взаимодействие в сфере энергетики. Перед встречей президентов министерства энергетики двух стран подписали протокол о предоставлении Армении скидки на российский газ в размере $24 за 1 тыс. кубометров.

21 декабря 2015 года в Москве президент Армении принял участие в саммитах ОДКБ и ЕАЭС.

10 марта 2016 года Саргсян в Москве провел встречу с Путиным, в ходе которой главы государств обсудили экономическое сотрудничество РФ и Армении, взаимодействие в рамках ЕАЭС, а также ОДКБ. Саргсян поддержал позицию России по разрешению сирийского кризиса, в том числе российско-американские договоренности по примирению конфликтующих сторон.

20 июня 2016 года президент Армении находился с визитом в Санкт-Петербурге, где провел трехстороннюю встречу с Путиным и Алиевым, посвященную нагорно-карабхскому урегулированию. Переговоры прошли за закрытыми дверями. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, главы государств согласовали трехстороннее заявление, в котором подтвердили согласие на увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

10 августа 2016 года во время рабочего визита в Москву Саргсян обсудил с Путиным проблему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. На переговорах также были рассмотрены вопросы взаимодействия России и Армении в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге президент Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и саммите ОДКБ.

14-15 марта 2017 года Саргсян посетил Москву с официальным визитом. 14 марта он выступил перед преподавателями и студентами МГИМО. 15 марта в ходе встречи с Путиным стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также нагорно-карабахское урегулирование. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление. Также президент Армении провел переговоры с Медведевым. Визит состоялся накануне 25-летия установления дипломатических отношений РФ и Армении, отмечаемого 3 апреля 2017 года.