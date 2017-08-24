Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ в Северной Осетии обжаловала в ВС РФ решение об исключении из списков на выборах

Политика
24 августа, 16:14 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, августа. /ТАСС

Ранее Ставропольский краевой суд снял с выборов список КПРФ, удовлетворил иск партии "Коммунисты России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Североосетинское региональное отделение КПРФ обжаловало в Верховном суде РФ решение Ставропольского краевого суда об исключении партии из списков на выборах в республиканский парламент. Об этом ТАСС сообщила во вторник первый секретарь республиканского комитета партии Елена Князева.

"Сегодня мы подали иск в суд. У нас была еще возможность по закону подать и завтра, но сделали это сегодня", - сказала Князева, отметив, что в ближайшее время никаких действий и заявлений по оспариванию решения суда не предполагается.

Суд, сняв с выборов список КПРФ, удовлетворил иск партии "Коммунисты России", которая оспаривала регистрацию кандидатов от КПРФ. Ранее тот же суд отменил регистрацию списка "Коммунистов России" после обращения североосетинского отделения КПРФ.

По данным зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, поводом для снятия с выборов стало признание недействительной подписи представителя центризбиркома Северной Осетии под документом о принятии справок на родственников кандидатов от КПРФ. В связи с этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама