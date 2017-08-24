КПРФ в Северной Осетии обжаловала в ВС РФ решение об исключении из списков на выборах

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Североосетинское региональное отделение КПРФ обжаловало в Верховном суде РФ решение Ставропольского краевого суда об исключении партии из списков на выборах в республиканский парламент. Об этом ТАСС сообщила во вторник первый секретарь республиканского комитета партии Елена Князева.
"Сегодня мы подали иск в суд. У нас была еще возможность по закону подать и завтра, но сделали это сегодня", - сказала Князева, отметив, что в ближайшее время никаких действий и заявлений по оспариванию решения суда не предполагается.
Суд, сняв с выборов список КПРФ, удовлетворил иск партии "Коммунисты России", которая оспаривала регистрацию кандидатов от КПРФ. Ранее тот же суд отменил регистрацию списка "Коммунистов России" после обращения североосетинского отделения КПРФ.
По данным зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, поводом для снятия с выборов стало признание недействительной подписи представителя центризбиркома Северной Осетии под документом о принятии справок на родственников кандидатов от КПРФ. В связи с этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.