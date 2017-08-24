Путин встретится с премьером Венгрии 28 августа в Будапеште

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Российской Федерации Владимир Путин посетит 28 августа Будапешт для участия в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо.

"Планируется также проведение рабочей встречи Путина с Орбаном", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Ранее президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот сообщил, что Путин приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште 28 августа. Он напомнил, что российский лидер является почетным президентом федерации.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.

Дебреценский университет в Будапеште также сообщил, что намерен удостоить Путина титулом "Почетный гражданин" "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш".