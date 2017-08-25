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Президент передал властям Рязанской области более 30 обращений граждан на "Прямую линию"

Политика
25 августа, 16:54 UTC+3 ТАСС

Врио губернатора Николай Любимов дал поручения зампредседателям областного правительства принять по курируемым направлениям все необходимые меры для решения вопросов

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ТАСС, 25 августа. Владимир Путин передал врио губернатора Рязанской области Николаю Любимову более 30 обращений жителей региона, которые поступили на "Прямую линию" президента. Власти области уже приступили к решению обозначенных проблем, сообщается в пятницу на сайте рязанского правительства.

"Всего от жителей региона поступило более 30 обращений, которые носят как частный характер, так и касаются глобальных проблем, в том числе строительства объектов социальной инфраструктуры. В обращениях речь идет о состоянии дорог, транспортной доступности, переселении из ветхого жилья, экологической ситуации, здравоохранении. Работа по конкретным обращениям граждан уже ведется, в частности, решена проблема доступности обучения в общеобразовательных школах четырех детей, страдающих аутизмом", - говорится в сообщении.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словах

Врио губернатора Николай Любимов дал поручения каждому зампредседателя областного правительства предпринять по курируемым направлениям все необходимые меры для решения вопросов, направленных гражданами на "Прямую линию".

В частности, для выяснения ситуации, на которую пожаловался один из пациентов Касимовской ЦРБ, региональным Минздравом создана специальная комиссия, которая работает на месте для проверки обеспеченности больницы лекарственными препаратами, расходными материалами, их количества, сроков закупки и соответствия нормативам. Также проводится проверка в деревне Душкино Старожиловского района, где, как сказано в обращении, существуют перебои с доставкой баллонного газа.

Как сообщалось ранее, в четверг на встрече с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым глава государства передал ему жалобу, поступившую от жителей города Касимова. Люди, обращаясь в центральную больницу, вынуждены покупать самостоятельно "не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рук". "Это абсолютно недопустимые вещи, я прошу Вас обратить на это внимание и как можно быстрее навести там порядок", - сказал Путин. Врио главы региона пообещал решить эти вопросы.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Персоны
Любимов, Николай Викторович Путин, Владимир Владимирович
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