"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия поднимет вопрос о международных правилах поведения в информационной сфере на Генеральной ассамблее ООН, которая открывается 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских сообщил газете "Известия".

Крутских уточнил, что при этом "важные сдвиги начнут происходить гораздо раньше": эффективность предложений, касающихся международных норм поведения в киберпространстве, будет сначала доказана на примере региональных площадок - ОДКБ, БРИКС и ШОС.

"На Генассамблее тема обязательно будет обсуждаться. Но очень важные решения будут приняты в первую неделю сентября, когда соберется БРИКС (саммит лидеров стран БРИКС пройдет в Китае 3-5 сентября - прим. ТАСС). Там будут обнародованы весьма интересные предложения. От правил поведения никто не отказывается, и мы продолжаем работу над их реализацией", - сообщил спецпредставитель президента.

Ранее на заседании Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности Россия предлагала включить в итоговый доклад заседания положения о необходимости выработки проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правилам ответственного поведения государств в информационном пространстве. Как заявлял Крутских в интервью "Известиям" в июле, "к сожалению, не все государства разделяют наш миротворческий подход, пытаясь отстоять "право сильного" в цифровой сфере, упорно продвигают свое собственное видение международной информационной безопасности, основанное не на предотвращении, но на регулировании конфликтов".

Как отмечает Крутских, сейчас Россия, "несмотря на неудачу группы правительственных экспертов ООН, наоборот, форсирует этот процесс". По словам дипломата, международные нормы поведения в информационной сфере "начнут обретать конкретные очертания" благодаря усилиям участников ОДКБ, БРИКС, ШОС, а затем и ООН. "Эта тема востребована и все больше пользуется популярностью", - заключил он.