Спецпред президента РФ: некоторые страны заинтересованы в беспределе в киберпространстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Некоторые государства саботируют процесс принятия правил ответственного поведения в киберпространстве и, возможно, заинтересованы в творящемся в нем беспределе. Такое мнение высказал в интервью газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия и многие другие страны на всех международных площадках и форумах настойчиво призывают договариваться, пока еще не слишком поздно, а не придумывать виновных", - сказал Крутских. Он подчеркнул, что ущерб от исходящих из киберпространства угроз несут "все государства вне зависимости от своих политических воззрений".

"Некоторые государства, хотя и не могут не понимать масштабы влияния виртуального мира на реальный, видимо, рассчитывая на свои, к слову, тающие технологические преимущества, саботируют процесс принятия правил ответственного поведения государств в этой сфере", - констатировал спецпредставитель главы российского государства. "Складывается впечатление, что они заинтересованы в творящемся в киберпространстве беспределе", - добавил он.

В этом контексте Крутских напомнил, что на заседании Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности (ГПЭ) Россия предлагала включить в итоговый доклад заседания положения о необходимости выработки проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правилам ответственного поведения государств в информационном пространстве.

"К сожалению, не все государства разделяют наш миротворческий подход, пытаясь отстоять "право сильного" в цифровой сфере, упорно продвигают свое собственное видение международной информационной безопасности, основанное не на предотвращении, но на регулировании конфликтов, - отметил он. - Иными словами, представители Запада пытаются выставить информационное пространство в глазах международного сообщества еще одной "оперативной средой", средой ведения боевых действий, что, кстати, уже прописано во внутринатовских документах".

Более того, по словам спецпредставителя президента РФ, "страны Запада взяли курс на принижение роли ООН в переговорном процессе по международной информационной безопасности". "Вместо обсуждения этой темы в ООН, представляющей интересы всех стран мира, они стараются "растащить" дискуссию по региональным площадкам и форумам, где им, в отсутствие России и других независимо мыслящих государств, будет куда проще "проталкивать" свои далеко не миротворческие инициативы", - указал он.

Он также заявил, что выработка российско-американского соглашения по предотвращению инцидентов в киберпространстве остается актуальной, возможный конфликт в этой сфере может иметь фатальные последствия.

"Выработка двустороннего соглашения по предотвращению инцидентов в киберпространстве остается актуальной", - сказал Крутских. Он обратил внимание, что ключевое слово в этом вопросе - предотвращение. "Россия и США - великие державы, возможный конфликт между ними, в том числе в киберпространстве, может иметь фатальные последствия для всего мира", - предупредил спецпредставитель РФ.

По его мнению, "американцы как здравомыслящие люди не могут этого не понимать". В истории межгосударственных отношений России и США уже существует прецедент заключения подобного соглашения, затрагивающего потенциально опасную область, напомнил Крутских. Он, в частности, упомянул Соглашение между правительствами СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное в 1972 году, которое "на практике привело к существенному снижению градуса напряженности между странами".

"Несмотря на все сложности наших современных взаимоотношений, тема обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) продолжает обсуждаться как на уровне экспертов, так и на уровне министра иностранных дел РФ и госсекретаря США", - подтвердил спецпредставитель.

В этом контексте Крутских пояснил, что между Россией и США с 2013 года существует система договоренностей по мерам доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ, которые охватывают весь спектр угроз МИБ, включая террористические действия, а также атаки на критически важную инфраструктуру государств. "Несмотря на снижение темпов официального диалога, связанное со сменой главы Белого дома и последовавшей за ней кадровой неразберихой, эти договоренности никто не отменял, - подчеркнул он. - Их эффективность была доказана, в частности, во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году".

Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на своей первой встрече в Гамбурге "уделили немало внимания вопросам кибербезопасности". В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерством "будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", уточнил он. Однако позднее Трамп написал в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.