Белый дом: РФ представляет киберугрозу для США, но странам следует продолжать диалог

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Россия представляет для Соединенных Штатов киберугрозу, однако Вашингтону следует вести с Москвой диалог. С таким утверждением выступила в понедельник перед журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, ответив на просьбу прояснить ситуацию вокруг договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом создать рабочую группу по кибербезопасности.

"Это было частью обсуждения. Мы осознаем, что Россия представляет собой киберугрозу, однако мы осознаем и то, что с нашими противниками необходимо вести диалог", - сказала она.

Ранее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он и Путин обсуждали на встрече в Гамбурге.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня [в Сирии] может [произойти] и произошло!" - написал Трамп.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

Никаких дальнейших комментариев на этот счет Трамп в своем микроблоге не разместил. Он не пояснил, следует ли его нынешние высказывания рассматривать как фактический отказ от только что достигнутой договоренности с президентом России. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение свои договоренности не ставил.

США утверждают, что Россия пыталась вмешиваться в ход прошлогодних американских выборов. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

Как отметил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп "по понятным причинам" уделили "немало внимания" вопросам кибербезопасности". В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерством "будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", уточнил он.