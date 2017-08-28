Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг Катара

Политика
28 августа, 13:24 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ 28, августа. /ТАСС

При этом глава МИД РФ отметил, что российская сторона исходит из того, что "инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Россия не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании конфликта между Катаром и некоторыми странами региона.

Смотрите также
Флаг Катара

Конфликты Катара со странами Ближнего Востока. Досье

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем кувейтскую инициативу, мы не хотим ни с кем конкурировать, - сказал министр. - Мы имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации".

"Мы активнейшим образом исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять. Будем готовы эту поддержку оказывать в тех формах, которые будут приемлемы для всех участников этой ситуации", - подчеркнул Лавров.

Смотрите также

Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром

Арабские страны продолжат бойкот Катара

Арабские страны получили ответ Катара на их требования

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар Кувейт Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама