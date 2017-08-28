Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг Катара

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Россия не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании конфликта между Катаром и некоторыми странами региона.
Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поддерживаем кувейтскую инициативу, мы не хотим ни с кем конкурировать, - сказал министр. - Мы имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации".
"Мы активнейшим образом исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять. Будем готовы эту поддержку оказывать в тех формах, которые будут приемлемы для всех участников этой ситуации", - подчеркнул Лавров.