Галушка: РФ предупреждала КНДР о негативных последствиях ракетных испытаний

ТАСС, 28 августа. Москва предупреждала Пхеньян о негативных последствиях проведения ракетных и ядерных испытаний, которые стали причиной международных санкций. Россия строго выполняет все резолюции Совбеза ООН по КНДР, что негативно влияет на двустороннее сотрудничество с Северной Кореей, заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters министр РФ по развитию Дальнего Востока, глава межправительственной комиссии Россия - КНДР Александр Галушка.

"Мы не раз говорили северокорейским партнерам, что все это [ракетные и ядерные испытания] лишь мешает, делает многое невозможным, ограничивает сотрудничество и вызывает страх", - рассказал министр. По его словам, подготовленные ранее совместные проекты с КНДР не могут быть реализованы из-за проводимых Пхеньяном ракетных испытаний.

Например, был отложен принятый в 2014 году план модернизации железнодорожных путей в Северной Корее под названием "Победа": РЖД и другие российские компании готовы были за 20 лет построить более 3,5 тыс. км дорог вместе с тоннелями и мостами стоимостью $25 млрд. Железнодорожная линия между станциями Хасан (РФ) и Раджин (КНДР) также работает вполсилы: вместо возможных 4 млн т грузов в год перевозится лишь 1,5 млн.

Как указал министр, Москва добросовестно соблюдает санкционный режим против КНДР. "Россия не нарушала, не нарушает и не будет нарушать ограничения, установленные принятой Совбезом ООН резолюцией", - отметил он.

Санкции ООН запрещают развивать трудоустройство рабочих из КНДР. По словам Галушки, сейчас в России работают 40 тыс. трудовых мигрантов из Северной Кореи, что является "сбалансированным числом". "Экономика не требует ни большего, ни меньшего их количества", - уверен министр.

Увеличение товарооборота между Россией и КНДР в первой четверти 2017 года, вопреки международным санкциям против Пхеньяна, чиновник объяснил наращиванием темпов экспорта в Северную Корею российских нефтепродуктов, что не противоречит введенным ООН ограничениям.

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции.