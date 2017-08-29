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Слуцкий предостерег от военного вмешательства в ситуацию с КНДР

Политика
29 августа, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, ситуация на Корейском полуострове "все больше напоминает пороховую бочку"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает крайне тревожной ситуацию на Корейском полуострове после последнего запуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японии.

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"Ситуация на Корейском полуострове все больше напоминает пороховую бочку. И это не может не тревожить", - заявил он во вторник журналистам. По его словам, "непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества".

"По-прежнему уверен, что путь военного вмешательства является тупиковым. Мы последовательно выступали за дипломатическое разрешение северокорейской проблемы. Любое нагнетание, как мы видим, взрывоопасно", - подчеркнул глава комитета.

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Слуцкий добавил, что "Россия никогда не поддерживала самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи и последовательно голосовала за все решения Совбеза ООН по этому вопросу". "Не исключаю, что последний запуск ракеты в сторону Японии потребует нового рассмотрения в СБ ООН, хотя все возможные резолюции и санкции уже были приняты", - заключил он.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США КНДР Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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