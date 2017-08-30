Катар высоко оценил усилия РФ по продвижению концепции зон деэскалации в Сирии

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ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Россия признательна Катару за высокую оценку усилий РФ по продвижению концепции создания зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"На переговорах мы обсудили региональные проблемы, в частности, актуальные кризисы в Ливии, Ираке, Сирии. У нас общее мнение в том, что любой из этих конфликтов необходимо решать на основе диалога, с включением всех этноконфессиональных сил без вмешательства извне, чтобы сами народы через инклюзивный диалог решали судьбу своих стран", - отметил глава МИД РФ.
"Признательны нашим катарским друзьям за высокую оценку усилий России по продвижению концепции создания зон деэскалации в Сирии, которая создает более благоприятные условия для развития политического диалога", - подчеркнул Лавров.