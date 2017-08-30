Посольство РФ в Таллине осудило отказ в аккредитации журналистов на встречу глав МИД ЕС

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ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии осудило отказ местных властей в аккредитации журналистов МИА "Россия сегодня" на неофициальную встречу глав МИД ЕС в Таллине 7-8 сентября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.
"Борьба эстонского государства с российскими СМИ, похоже, переступает уже все мыслимые границы. Примеров тому немало. Последний в этом ряду - отказ журналистам "Россия сегодня" в аккредитации на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Таллине 7-8 сентября", - говорится в сообщении.
"Российская сторона исправно информировала о каждом таком случае на международных площадках, в том числе европейских. Реакции, к сожалению, не последовало. В Брюсселе, судя по всему, не готовы осознать, что очевидное ущемление прав российских журналистов в период эстонского председательства откровенно подрывает авторитет Евросоюза", - добавляет диппредставительство.
Там напомнили, что еще в феврале этого года на сайте propastop.ee был опубликован список СМИ, ведущих "антиэстонскую пропаганду". "Среди них - Sputnik (входит в состав холдинга "Россия сегодня"), все редакции ВГТРК, порталы Regnum и Lenta.ru, ТАСС, Газета.ru, Первый канал, "Звезда", RT, РБК, НТВ и другие издания. Никакой реакции со стороны поборников свободы прессы на публикацию черного списка не последовало", - отмечает посольство.
"Все это выглядит одновременно поразительным и лицемерным на фоне того, что организация "Репортеры без границ" в этом году поставила Эстонию на 12-е место в списке из 180 государств по уровню свободы слова. Вызывает недоумение, как запретительные меры и гонения на российские СМИ в Эстонии сочетаются с ценностями и принципами этой организации", - указывает дипмиссия.
Между тем "эстонские ведомства оставляют за собой право отказывать в аккредитации и не считать медиаизданиями каналы концерна "Россия сегодня", редакции которых не являются независимыми, и которые не следуют добрым обычаям журналистики, - цитирует оргкомитет председательства Эстонии в ЕС местная газета Postimees. - Аналогичный принцип действует и в отношении мероприятий, проводимых в Эстонии в рамках председательства в ЕС".