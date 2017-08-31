Сергей Фомич назначен и. о. главы Феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты горсовета крымского курорта Феодосии в четверг назначили Сергея Фомича исполняющим обязанности главы администрации города вместо ушедшего в отставку Станислава Крысина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.
"И. о. главы администрации в ходе внеочередной сессии горсовета назначен ныне действующий замглавы администрации Сергей Фомич", - сказала представитель пресс-службы.
Крысин ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксенова 29 августа. Главу администрации курорта выберут на открытом конкурсе, который назначен на 4 октября.
В Феодосии по требованию Аксенова также сменился глава горсовета: вместо Светланы Гевчук в четверг депутаты назначили Владимира Титаренко, который руководит в городском совете фракцией партии "Единая Россия", уточнили ТАСС в пресс-службе городского парламента.
На этой неделе в республике по требованию Аксенова также покинули свои посты главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Кроме того, подал в отставку по состоянию здоровья руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
В июле 2017 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов.
Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава Ялты Андрей Ростенко.
Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма.