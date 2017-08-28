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Аксенов отправил в отставку глав горсовета и администрации Феодосии

Политика
28 августа, 14:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, августа. /ТАСС

По требованию главы Крыма свои посты также покинут главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Главы горсовета и администрации Феодосии, а также администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов Крыма уйдут в отставку по требованию главы полуострова Сергея Аксенова. Власти региона не исключают, что в ближайшее время в районах Крыма "возможны новые кадровые решения" из-за существующих нареканий к работе чиновников, написал Аксенов в понедельник на своей странице в Facebook.

"Провел встречи с главами администраций Джанкойского района - Александром Бочаровым, Кировского района - Анатолием Покидченко, и Красногвардейского района - Владимиром Ганагой. Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию", - написал руководитель региона.

Аксенов отметил, что к уволившимся главам муниципальных образований у властей полуострова нет претензий с точки зрения нарушений закона.

"Проблема в том, что не все коллеги выдерживают экстремальный ритм работы, не все могут справиться с тем объемом задач, которые нам приходится решать ежедневно и, зачастую, в ручном режиме", - пояснил глава Крыма.

Кроме того, сообщил Аксенов, по его требованию напишут заявления об увольнении глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук.

"Недавно побывал в городе в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие", - написал руководитель полуострова.

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Аксенов также добавил, что конкурсы на замещение вакантных должностей должны быть объявлены "как можно быстрее" и не исключил, что в районах республики "возможны новые кадровые решения".

"Например, вызывает сомнения ситуация в Алуште, где, к сожалению, есть колоссальные вопросы с уборкой города и эффективностью работы власти в целом", - пояснил глава Крыма.

Руководитель региона поручил вице-премьеру крымского правительства Виталию Нахлупину "взять город под внешнее управление на две недели с целью выявления самых больных точек и выработки предложений для принятия решений".

Отставки в Крыму

В июле 2107 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов.

Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава Ялты Андрей Ростенко.

Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
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