Аксенов отправил в отставку глав горсовета и администрации Феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Главы горсовета и администрации Феодосии, а также администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов Крыма уйдут в отставку по требованию главы полуострова Сергея Аксенова. Власти региона не исключают, что в ближайшее время в районах Крыма "возможны новые кадровые решения" из-за существующих нареканий к работе чиновников, написал Аксенов в понедельник на своей странице в Facebook.
"Провел встречи с главами администраций Джанкойского района - Александром Бочаровым, Кировского района - Анатолием Покидченко, и Красногвардейского района - Владимиром Ганагой. Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию", - написал руководитель региона.
Аксенов отметил, что к уволившимся главам муниципальных образований у властей полуострова нет претензий с точки зрения нарушений закона.
"Проблема в том, что не все коллеги выдерживают экстремальный ритм работы, не все могут справиться с тем объемом задач, которые нам приходится решать ежедневно и, зачастую, в ручном режиме", - пояснил глава Крыма.
Кроме того, сообщил Аксенов, по его требованию напишут заявления об увольнении глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук.
"Недавно побывал в городе в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие", - написал руководитель полуострова.
Аксенов также добавил, что конкурсы на замещение вакантных должностей должны быть объявлены "как можно быстрее" и не исключил, что в районах республики "возможны новые кадровые решения".
"Например, вызывает сомнения ситуация в Алуште, где, к сожалению, есть колоссальные вопросы с уборкой города и эффективностью работы власти в целом", - пояснил глава Крыма.
Руководитель региона поручил вице-премьеру крымского правительства Виталию Нахлупину "взять город под внешнее управление на две недели с целью выявления самых больных точек и выработки предложений для принятия решений".
В июле 2107 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов.
Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава Ялты Андрей Ростенко.
Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма.