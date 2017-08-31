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МИД следит за делом гражданки России, обвиняемой во Вьетнаме в контрабанде наркотиков

Политика
31 августа, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Официальный представитель ведомства сообщила, что власти РФ держат ситуацию на контроле

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России следит за развитием дела российской гражданки Марии Дапирки, которую власти Вьетнама обвиняют в контрабанде наркотиков, и держит ситуацию на контроле. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД и наши загранучреждения держат этот вопрос на контроле, - сказала она. - Консульские должностные лица регулярно посещали и посещают задержанную в изоляторе, постоянно поддерживают контакт с ее родственниками".

"В соответствии с консульским уставом и действующим законодательством, российские загранучреждения во Вьетнаме, а именно наше посольство в Ханое и генконсульство в Хошимине, сразу же и на протяжении всего этого времени оказывали российской гражданке необходимое содействие в защите ее прав", - добавила дипломат.

Ранее в генконсульстве РФ в Хошимине ТАСС сообщили, что судебный процесс над Дапиркой, который должен был начаться 30 августа в Хошимине, перенесен на более поздний срок.

Дапирку задержали в аэропорту Хошимина за транспортировку наркотических средств в сентябре 2014 года. В ее сумке нашли пакет с почти тремя килограммами кокаина. Девушка свою причастность к контрабанде отрицает и утверждает, что наркотики ей подбросил ее знакомый, гражданин Нигерии.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Вьетнам
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