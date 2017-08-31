Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в американскую столицу, передает корреспондент ТАСС из зала ожидания Международного аэропорта Даллеса.

Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в Вашингтоне 22 июля.

Президент России Владимир Путин назначил Антонова чрезвычайным и полномочным послом в США 21 августа, освободив его от должности заместителя министра иностранных дел.