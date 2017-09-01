Лавров: Запад пытается опорочить курс России в мировых делах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запад пытается опорочить курс России в мировых делах и "извратить" подходы Москвы к различным международным проблемам. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.

"Определенной части того, что принято называть "политической элитой Запада", не нравится наша самостоятельная политика, - отметил министр. - Там хотели бы иметь дело с Россией, которая послушная, готовая идти на уступки во вред себе, и отсюда стремление наказать нас, наказать, по сути, за то, что мы отстаиваем свое законное место в международных делах, законное место в мире". "Вы наверняка знаете, как это происходит, в попытках такого наказания используются различные инструменты сдерживания: санкции, информационные войны нацеленные на то, чтобы наши принципиальные подходы к различным международным проблемам извратить, и опорочить наш курс в международных делах", - продолжил Лавров.

При этом, по словам главы МИД РФ, Россия не стремится "ни к возрождению империи, ни к геополитической или какой-то иной экспансии". "Все что мы хотим - это строить свою жизнь самим, без чужих подсказок, без непрошеных советов, без попыток натравливать на нас дружественные, родственные нам народы, с которыми нас связывает многие столетия совместной истории, культуры, совместные традиции, семейные узы, - указал министр. - При этом и мы сами не навязываем свои взгляды рецепты никому, но, как я уже сказал, не приемлем логики чьей-то исключительности по принципу, что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку".

Лавров также подчеркнул, что "многим на Западе трудно признать очевидную вещь: пост-биполярный этап закончился, расчеты заменить его воцарением гегемона провалились". "Сегодня идет процесс становления нового, более справедливого, справедливого и демократического полицентричного мироустройства, его суть в появлении и укреплении новых центров экономической мощи, связанного с этим политического влияния", - добавил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что в РФ хорошо известно, "кто нас самом деле в последнее годы нарушал основополагающие принцип международного права". "Знаем, кто, поправ и обязательства в ОБСЕ и поправ резолюции Совета Безопасности ООН, бомбил и Югославию и Ирак и Ливию, кто сеял хаос в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, кто дал возможность поднять голову террористическому интернационалу, - пояснил он. - Благодаря чьим авантюрам была создана и "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), и ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которые сейчас являются главными врагами всего человечества. Россия всегда выступала и будет выступать всегда против беззакония на международной арене".