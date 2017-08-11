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Лавров: желание США обеспечить через санкции свои экономические интересы в ЕС беспардонно

Политика
11 августа, 15:39 дата обновления: 11 августа, 15:43 UTC+3

Министр отметил, что "последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку там в лоб записано, что нужно покупать газ в США"

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. /ТАСС/. США пытаются удержать Европу в атлантической связке и попутно соблюсти интересы своих энергетических компаний в беспардонной манере.

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Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". Видеотрансляция

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку там в лоб записано, что нужно покупать газ в США, несмотря на то, что он гораздо дороже, - отметил глава МИД РФ. - То есть [США пытаются] и Европу держать в атлантической связке, и заодно думать об интересах своих энергетических компаний. Это беспардонно делается через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции".

Ядерная программа Ирана

Министр также выразил сожаление по поводу того, что договор по иранской ядерной программе подвергается сомнению со стороны США.

"Из результативных переговоров - то, что мы сделали по иранской ядерной программе, и то, что наши американские партнеры, к сожалению, сейчас подвергают сомнению... Жалко, что такой достаточно удачный договор сейчас подвергается сомнению", - сказал министр.

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