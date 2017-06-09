Блок, который растет: НАТО сделало еще один шаг на Восток

В понедельник, 5 июня, договор о вступлении в НАТО ратифицировала Черногория, ставшая последней, 29-й страной, вступившей в альянс. В среду украинский парламент решил, что вступление в НАТО является приоритетом страны во внешней политике страны и закрепил эту установку на законодательном уровне. В Кремле пообещали предпринять ответные меры на любое расширение блока к границам России.

Имитация деятельности

Вступление в НАТО вновь оказалось одним из приоритетных пунктов политической повестки Украины после событий 2014 года. Смена власти в стране привела к тому, что в декабре 2014 года Верховная рада объявила об отказе от внеблокового статуса государства. В сентябре 2015 года в Киеве была утверждена новая Военная доктрина, которая ставила приоритетной задачей углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости своей армии с силами стран-членов альянса.

На этой неделе парламент Украины сделал еще один шаг навстречу НАТО, поддержав законопроект о стремлении вступить в Североатлантический альянс. Парламентарии внесли изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", и тем самым закрепили на законодательном уровне положение о том, что "членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики".

Впрочем, действия Рады никак не скажутся на реальных шансах Украины вступить в альянс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Это решение насмешит многих на Западе. Оно ничего не меняет, его цель — просто имитировать деятельность парламента и отвлекать внимание общества от других насущных проблем, например, от отсутствия горячей воды, или наличия коррупции, или от негативного социального эффекта от реформ", — сказал политолог. По его оценке, в ближайшие 20 лет 20 НАТО не примет в свой состав Украину, поскольку устав альянса запрещает принимать страны, которые имеют неразрешенные территориальные споры.

Шпиономания и борьба с виртуальными врагами

В тот же день, когда состоялось голосование в Раде, над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе был поднят флаг Черногории в честь ее вступления в альянс. План действий по членству в НАТО эта балканская страна получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна официально стала 29-м членом блока.

На фоне процесса вступления в НАТО официальная Подгорица неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Черногории с тем, чтобы не допустить ее присоединения к альянсу. "Информационное сопровождение приложения к альянсу было выстроено на шпиономании и обороне от виртуального врага, — указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Все это нужно было по одной простой причине — народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля".

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко назвал вступление Черногории в НАТО сугубо политическим проектом, который только ухудшит безопасность в Европе. "С точки зрения даже натовских критериев, соответствия членству, Черногория вряд ли серьезно улучшит безопасность НАТО, — считает он. — С военной точки зрения, конечно, мы видим попытку окружить Сербию, у которой нет планов вступления в НАТО". Дипломат также отметил, что Черногория стала последней страной на побережье Адриатического моря, которая вступила в альянс. "Это море становится морем НАТО. Это тоже военная реальность", — подчеркнул Грушко. "В любом случае это шаг, который подрывает европейскую безопасность и никак не улучшит безопасность в самой Черногории, от которой будут требовать, чтобы она посылала своих солдат защищаться от "российский угрозы", — заключил постпред.

Угроза балансу сил

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств, с тех пор их число увеличилось более чем в два раза. Российское руководство неоднократно указывало на недопустимость расширения альянса на Восток — тем более, что, по мнению Москвы, Запад обещал не делать этого. "Нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, и с размещением военной инфраструктуры у наших границ", — отмечал президент РФ Владимир Путин.

В сложившейся ситуации российское руководство намерено принимать все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности. "В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ, — заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе".

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин утончил, как именно, по его мнению, должна поступать Москва в ответ на действия НАТО: "Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры. То есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать".

"Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? В принципе, мы понимаем ценность, либо отсутствие ценностей НАТО и опасности для нас самой организации. Но что нас беспокоит? Нас беспокоит практика принятия решений (в альянсе — Прим. ТАСС), — добавил президент. — Я знаю, как они принимаются".