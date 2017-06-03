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Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО

Политика
3 июня, 17:52 дата обновления: 3 июня, 17:59 UTC+3

Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну

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Материал из 1 страницы
Владимир Путин и Билл Клинтон, 2000 год

Владимир Путин и Билл Клинтон, 2000 год

© Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский президент Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против", - рассказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

При этом российский президент подчеркнул, что в этот момент "вся американская делегация очень занервничала". На предложение Стоуна подать заявку Путин рассмеялся.

Фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews) был распространен 3 июня американской газетой Politico. Полностью документальная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

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Персоны
Стоун, Оливер Клинтон, Билл Путин, Владимир Владимирович
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