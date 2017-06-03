В НАТО не знают, обсуждали ли Путин и Клинтон вступление РФ в альянс в 2000 году

"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионовСпорт 3 июня, 23:41
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реваншСпорт 3 июня, 23:31
Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьереСпорт 3 июня, 23:21
Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата ТурцииСпорт 3 июня, 22:52
Тренер: в каждой игре у волейболистов РФ стоит задача формировать психологию победителейСпорт 3 июня, 22:10
Итальянец Куратоли стал победителем "Московской сабли"Спорт 3 июня, 21:54
Губерниев стал послом Москвы как города-организатора ЧМ-2018Спорт 3 июня, 21:50
Глава Счетной палаты: подготовка к ЧМ-2018 идет без серьезных нарушенийСпорт 3 июня, 21:24
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборыМеждународная панорама 3 июня, 21:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Руководство НАТО не в курсе, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и президент США Билл Клинтон в 2000 году возможность вступления России в Североатлантический альянс. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире блока.
"Мы не располагаем информацией по этому поводу", - заявили в альянсе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Путина в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Президент РФ сообщил, что предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.
"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну, а что же, я не против", - рассказал Путин Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.
При этом российский президент подчеркнул, что в этот момент "вся американская делегация очень занервничала". На предложение Стоуна подать заявку Путин рассмеялся.
Фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews) был распространен в субботу американской газетой Politico. Полностью документальная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).
Согласно информации из различных западных и российских источников, вопрос о возможности вступления РФ в НАТО с целью исключить вероятность возобновления противостояния в Европе поднимался на закрытых дипломатических консультациях между РФ и США за последние 30 лет минимум дважды - сначала в начале 90-х годов, затем в начале 2000-х.