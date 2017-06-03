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В НАТО не знают, обсуждали ли Путин и Клинтон вступление РФ в альянс в 2000 году

Международная панорама
3 июня, 23:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Такое заявление в штаб-квартире блока сделали после слов президента РФ в интервью Оливеру Стоуну о том, что он предлагал Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Руководство НАТО не в курсе, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и президент США Билл Клинтон в 2000 году возможность вступления России в Североатлантический альянс. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире блока.

"Мы не располагаем информацией по этому поводу", - заявили в альянсе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Путина в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Президент РФ сообщил, что предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

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"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну, а что же, я не против", - рассказал Путин Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

При этом российский президент подчеркнул, что в этот момент "вся американская делегация очень занервничала". На предложение Стоуна подать заявку Путин рассмеялся.

Фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews) был распространен в субботу американской газетой Politico. Полностью документальная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

Согласно информации из различных западных и российских источников, вопрос о возможности вступления РФ в НАТО с целью исключить вероятность возобновления противостояния в Европе поднимался на закрытых дипломатических консультациях между РФ и США за последние 30 лет минимум дважды - сначала в начале 90-х годов, затем в начале 2000-х.

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Персоны
Стоун, Оливер Клинтон, Билл Путин, Владимир Владимирович
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