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Оливер Стоун признался в уважении и симпатии к президенту РФ

Культура
29 мая, 14:32 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Режиссер также признался, что его глубоко тревожат современные отношения США и России

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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© EPA/JUAN HERRERO

СИДНЕЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Известный американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что с симпатией и уважением относится к президенту России Владимиру Путину. В настоящее время Стоун находится в Австралии и  в интервью телекомпании ABC рассказал о работе над фильмом о президенте РФ.

"Путин является человеком, который четко говорит об интересах России в мире, и я могу вам сказать, что эти интересы не имеют ничего общего с империей, экспансией, агрессией, или возвращением к старым временам, - сообщил режиссер. - Полагаю, что в данном случае мы имеем то, что видим, но мы должны его слушать. Я думаю, что американцы - не знаю насчет жителей других стран Запада, - но американцы его не слушают. И меня очень беспокоит тот факт, что мы подошли к крайне опасному порогу, возможно мы даже его уже перешагнули, когда западные СМИ и политики постоянно его оскорбляют, говорят о "путинской России" и продолжают это делать".

При самых плохих ситуациях в период холодной войны американская пресса не говорила о "сталинской России" или "хрущевской России", отметил режиссер. "Путин не коммунист, он не думает так, как думают коммунисты. Он мыслит как образованный человек, как юрист, и в течение четырех часов нашего разговора он очень четко объяснял, в чем интересы России", - рассказал он.

"Ключевую роль играет уважение к суверенитету России, суверенитет для него очень важен. Но это не означает, что он хочет доминировать над Соединенными Штатами. Он хочет, чтобы в расчет принимались интересы российского народа", - пояснил Стоун.

Отвечая на вопрос о своем личном отношении к президенту России, Оливер Стоун сказал: "Давайте я скажу так - мне он понравился, я испытал к нему уважение".

Стоун также признался, что его глубоко тревожат современные отношения США и России. "Меня это очень беспокоит, мне кажется, что мы как сомнамбулы движемся к ядерному кошмару. Давайте вспомним, что в Первую мировую и Вторую мировую войну Америка и Россия были надежными союзниками, и мы способны вернуться на эти позиции и заключить прочный союз, нам это сейчас необходимо. Мир находится в очень опасном положении, и проблема терроризма - это то, по поводу чего мы согласны друг с другом".

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