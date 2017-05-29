Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТО

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обвинения главы МИД Черногории Срджана Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.
Такое мнение в интервью Национальной службе новостей (НСН) высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Информационное сопровождение приложения к альянсу было выстроено на шпиономании и обороне от виртуального врага. Все это нужно было по одной простой причине - народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", - отметила Захарова.
"МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и т. д. Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО", - добавила она.
Ранее глава МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, Москва пыталась помешать вступлению в НАТО.
Скупщина (парламент) Черногории 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствующих высказались в поддержку вступления в НАТО. Власти Черногории провели это решение через парламент, в котором обладают большинством, референдум по этому вопросу в стране не проводился. 25 мая Черногория впервые после ратификации всеми странами - участницами НАТО соглашения о вступлении приняла участие в саммите альянса.