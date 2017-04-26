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Грушко считает вступление Черногории в НАТО политическим проектом

Политика
26 апреля, 18:01 UTC+3
Постпред РФ отметил, что с военной точки зрения, это выглядит как попытка окружить Сербию, у которой нет планов вступления в альянс
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вступление Черногории в НАТО - сугубо политический проект, который только ухудшит безопасность в Европе. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

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"С точки зрения даже натовских критериев, соответствия членству, Черногория вряд ли серьёзно улучшит безопасность НАТО, - считает он. - Это сугубо политический проект. Это было сделано лишь для того, чтобы показать, что политика "открытых дверей" жива, она не забыта".

"С военной точки зрения, конечно, мы видим попытку окружить Сербию, у которой нет планов вступления в НАТО", - добавил Грушко.

Дипломат напомнил, что Черногория стала последней страной на побережье Адриатического моря, которая вступила в альянс. "Это море становится морем НАТО. Это тоже военная реальность", - подчеркнул Грушко. "В любом случае это шаг, который подрывает европейскую безопасность и никак не улучшит безопасность в самой Черногории, от которой будут требовать, чтобы она посылала своих солдат защищаться от "российский угрозы", - заключил постпред.

Ранее Скупщина (парламент) Черногории внесла вопрос о голосовании по вступлению в НАТО в повестку дня на 28 апреля. Законопроект доставлен в парламент на прошлой неделе с предложением принять его по сокращенной процедуре. После принятия законопроекта Черногория представит ратификацию договора правительству Соединенных Штатов, которое является его депозитарием. Дата получения документа о ратификации станет датой вступления Черногории в НАТО.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов экс-премьера Мило Джукановича обладает большинством в парламенте. Оппозиции, выступающей за проведение референдума о вступлении страны в НАТО, принадлежит лишь 39 из 81 места в парламенте. В то же время население Черногории относится к НАТО негативно, поэтому черногорские власти решили провести процедуру присоединения страны к альянсу через парламент. Оппозиция, выступающая за укрепление отношений с РФ, объявила о подготовке массовых акций протеста 28 апреля.

Наладить системный диалог

При этом Россия сожалеет, что НАТО не приняла предложение Москвы по решению проблемы транспондеров, и считает необходимым создание канала диалога по этому вопросу, сказал Грушко. 

"Вопрос с транспондерами очень сложный. К сожалению, НАТО не приняла наше предложение о том, чтобы начать системный диалог по этой сложной проблеме, а он требует подключения военных экспертов", - сказал он.

"Исходим из того, что если НАТО заинтересовано в решении этой проблемы, то первым шагом должно быть создание канала диалога, который позволял бы очень системно, с учетом всех сложных технических вопросов, начать обсуждать эту проблему", - добавил дипломат.

Сотрудничество по Афганистану

НАТО не выражает готовность воссоздать специальные структуры по сотрудничеству с Москвой в Афганистане, сообщил Грушко.

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"Тема Афганистана постоянно присутствует в повестке России - НАТО, но на сегодняшний день нет никаких признаков того, что натовцы готовы воссоздать специальные структуры, которые у нас существовали под эгидой совета по Афганистану", - отметил дипломат.

По словам постпреда НАТО не готово разморозить и важные для безопасности России и стран НАТО совместные проекты. Он пояснил, что речь идет о подготовке офицеров для антинаркотических служб Афганистана, центральной Азии и Пакистана, а также по подготовке афганских техников для обслуживания вертолетов российского производства.

"Мы неоднократно говорили о том, что это выстрел себе в ногу, потому что от этого политизированного решения страдает безопасность", - указал Грушко.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Черногория
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