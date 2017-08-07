В Австрии опасаются потери миллиардных проектов из-за новых санкций США в отношении РФ

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ВЕНА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Новые антироссийские санкции США могут привести к потере многомиллиардных проектов для австрийских компаний в РФ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Палате экономики Австрии.
Торговый советник посольства Австрии в Москве Рудольф Лукавски подготовил специальный анализ возможного влияния новых санкций США в отношении России на австрийский бизнес, а также привел подробный отчет о воздействии существующих ограничений Евросоюза. По его мнению, до практического применения нового американского закона "трудно в полном объеме оценить влияние санкций".
"Санкции США в отношении России будут иметь сильное и отрицательное влияние на австрийские товары и экспорт в Россию, когда закон окончательно вступит в силу. При этом открытым остается вопрос, в какой степени они окажут воздействие. Не исключено, что Россия примет ответные меры", - предупредил Лукавски в предоставленном ТАСС комментарии.
Как отмечает Лукавски, с точки зрения Вены есть несколько аспектов, которые могут негативно сказаться на австрийских компаниях. В связи с этим он видит наибольшую угрозу в потенциальном расширении санкций США на такие важные для России отрасли, как железные дороги, судоходство, металлургия и горная промышленность.
"Прежде всего это государственная компания "Российские железные дороги" и государственная судоходная компания "Совкомфлот". Горнодобывающая и металлургическая промышленность также относятся к важнейшим российским отраслям. На клиентов в указанных сферах приходится большая часть австрийского экспорта, и если санкции будут наложены на данные предприятия, это определенно станет огромным препятствием для австрийских экспортеров", - предостерегает дипломат.
По его словам, "австрийская машиностроительная промышленность из-за больших сокращений в инвестициях в частном и государственном секторах [вследствие существующих санкций] уже серьезно пострадала, и это может привести к новым и долгосрочным убыткам". "Особенно при крупных инфраструктурных проектах, таких как расширение сети российских железных дорог, растет давление конкуренции из Китая, и новые санкции в состоянии привести к потере многомиллиардных проектов, из которых австрийские поставщики могли бы извлечь выгоду", - подчеркивает Лукавски.
Кроме того, распространение ограничительных мер на финансовый сектор в Вене рассматривают в качестве еще одной ощутимой угрозы. "В рамках наших исследований влияния санкций мы убедились, что в некоторых случаях российские экономические партнеры страдают только от санкций США, а не от санкций ЕС. В будущем при определенных обстоятельствах от таких сделок могут начать отказываться европейские банки, чтобы не оказаться под влиянием санкций США. Это может навредить не только австрийским экспортерам, которые с удовольствием прибегают к услугам банков ЕС, но и тем австрийским финансовым учреждениям, которые задействованы в больших российских проектах", - рассказал торговый советник.
Австрийские бизнесмены также опасаются обширного влияния санкций США на своих инвесторов, которые задействованы в совместных с Россией проектах добычи и транспортировки углеводородов.
"Конечно, здесь надо упомянуть проект газопровода "Северный поток - 2". От американских санкций может пострадать нефтегазовая компания OMV как важный финансовый и стратегический партнер. Другие австрийские компании - поставщики материалов для труб "Северного потока - 2" также могут почувствовать на себе новые санкции США. Прежде всего это поставщики комплектующих, их убытки могут составить сотни миллионов евро", - уверен Лукавски.
В самой же OMV подчеркивают, что транспортировка российского газа через "Северный поток - 2" крайне необходима европейскому рынку, поскольку трубопровод обеспечит дополнительную надежность поставок и гарантирует привлекательные условия европейским потребителям.
При этом в Палате экономики Австрии особо подчеркнули, что ее президент Кристоф Ляйтль видит в новых санкциях США возможность для отмены антироссийских мер Евросоюза. По его словам, применение новых американских санкций должно стать сигналом Европе к объединению. "Европа может использовать это (санкции США - прим. ТАСС) как повод для отмены существующих санкций ЕС в отношении России", - говорится в заявлении главы Палаты экономики, предоставленном ТАСС.
"Ужесточение ограничительных мер навредит всем. США легкомысленно относятся к международным экономическим отношениям и хотят нарушить экономические связи России и Европы. Американцы преследуют собственные интересы в торговле и энергетической политике", - подчеркнул Ляйтль.
Он также поддерживает создание единой зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, поскольку она усилит позиции Европы и РФ в глобальной конкуренции. "Россия со своими энергоносителями и Европа со своим ноу-хау могут прекрасно дополнять друг друга", - убежден глава австрийской Палаты экономики.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Европейцев беспокоит тот факт, что новые меры позволяют штрафовать в том числе европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности в "Северном потоке - 2".