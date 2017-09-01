Путин обратил внимание врио губернатора Ярославской области на проблемы в регионе

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и попросил обратить внимание на ряд проблем, среди которых газификация.

Начиная встречу, Путин по сложившейся традиции передал своему собеседнику зеленую папку, в которой были собраны основные жалобы жителей региона, на основе их обращений, то, что пишут в ходе подготовки к прямой линии с президентом.

"Ничего такого сверхъестественного в обращении граждан Ярославской области нет, но я все же прошу вас обратить внимание на некоторые вещи, которые людей беспокоят, - сказал глава государства. - Здесь и здравоохранение, здесь и больница в наукограде Борок, родильный дом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация". Среди прочих проблем, на которые указал президент, оказался и вопрос своевременной выплаты зарплат.

Путин поручил поработать со всеми этими проблемами и впоследствии доложить о результатах.

Врио губернатора заверил, что все перечисленные вопросы находятся на контроле правительства Ярославской области. Однако Путин посоветовал, что решения должны быть системными. Миронов доложил о начале строительно-ремонтных работ по реконструкции моста через реку Которосль в Красноперекопском районе. Он продемонстрировал главе государства слайды, на которых видно состояние объекта. "Он аварийный, мы его закрыли и к марту 2018 года планируем построить новый, современный четырехполосный мост", - сказал врио главы региона.

Он также признал, что в числе важнейших вопросов остается тема медицинского обслуживания. Миронов рассказал о планах по созданию нового здания хирургического корпуса. Планируется, что строительство начнется в начале 2018 года. Говоря о социальных вопросах, врио губернатора добавил, что совместно с Газпромом в области будут построены пять физкультурно-оздоровительных комплекса, два из них - в Ярославле. По программе "Газпром - детям" в области должно появиться 20 пришкольных стадионов.

Путин планы одобрил, но попросил не забывать об основной деятельности Газпрома. Он напомнил о жалобах людей на отсутствие газа в ряде районов и поручил синхронизировать работу по доведению газа до конечного потребителя с концерном. "В обращениях это тоже есть, в некоторых районах давно уже люди ждут, им все обещают. Поэтому обратите внимание", - сказал он.

В заключение Миронов добавил, что одним из основных вопросов в регионе является развитие агропромышленного комплекса. Ключевая проблема заключается в том, что 68% пахотных земель, которые должны бы работать, не введены в сельхозоборот. "На сегодняшний момент у нас имеется положительная динамика, мы поставили перед собой задачу в течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч га земли, на сегодняшний момент мы ввели уже 20 тысяч га", - доложил врио губернатора.

Открытка от первоклассницы

Миронов передал Путину открытку от первоклассницы Полины Жаворонковой. "Сегодня был на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Первоклассница Полина Жаворонкова передала вам открытку с пожеланием", - сказал он, передав подарок и уточнив, что девочка пошла в первый класс в гимназию в городе Ростове. "Передайте большой привет ей и ее родителям", - попросил глава государства, с улыбкой приняв открытку.

В День знаний врио губернатора поздравил учеников ростовской гимназии имени Кекина с началом нового учебного года. Также глава региона сдержал обещание, данное выпускнице детского сада № 5 Полине Жаворонковой и отвел девочку на первый в ее жизни школьный урок. В феврале этого года на встрече с общественностью Ростовского района Полина прочитала стихи и подарила главе региона куклу, которую сшила своими руками. Тогда Миронов пообещал лично отвести девочку в первый класс.