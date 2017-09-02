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Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"

Политика
2 сентября, 13:52 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 2, сентября. /ТАСС

Президент пожелал врио губернатора удачи в работе и подчеркнул, что ситуация должна постепенно меняться к лучшему

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Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин

Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал врио губернатора Новгородской области Андрею Никитину зеленую папку, в которой собраны обращения и жалобы жителей региона при подготовке "Прямой линии" с главой государства.

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"Я вам передаю эту папку с "Прямой линии", здесь ничего нет необычного, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания", - сказал Путин.

"Ясно, что некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание", - отметил президент.

"Нужно сделать так, чтобы ситуация менялась постепенно к лучшему", - указал глава государства.

Путин пожелал Никитину успехов в работе.

"Задач много, надеюсь, что вы используете весь свой опыт, чтобы их эффективно решать в интересах людей, которые проживают в Новгородской области", - обратился Путин к Никитину.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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