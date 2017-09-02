Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал врио губернатора Новгородской области Андрею Никитину зеленую папку, в которой собраны обращения и жалобы жителей региона при подготовке "Прямой линии" с главой государства.

"Я вам передаю эту папку с "Прямой линии", здесь ничего нет необычного, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания", - сказал Путин.

"Ясно, что некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание", - отметил президент.

"Нужно сделать так, чтобы ситуация менялась постепенно к лучшему", - указал глава государства.

Путин пожелал Никитину успехов в работе.

"Задач много, надеюсь, что вы используете весь свой опыт, чтобы их эффективно решать в интересах людей, которые проживают в Новгородской области", - обратился Путин к Никитину.