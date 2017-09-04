ВЦИОМ отмечает лидерство глав регионов среди кандидатов на выборах в восьми субъектах РФ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает уверенное лидерство врио глав регионов среди кандидатов в восьми субъектах РФ, где 10 сентября пройдут выборы.
В единый день голосования прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Исследования ВЦИОМ, проведенные 10-20 августа, касалось электоральной ситуации в восьми из этих регионов - Кировской, Калининградской, Томской, Ярославской областей, республиках Мордовия, Марий Эл, Удмуртия и Севастополе.
Как следует из материалов исследования, опубликованных в понедельник, готовность проголосовать за врио губернатора Кировской области Игоря Васильева, если бы выборы проходили в ближайшее к моменту опроса воскресенье, выразили 49% всех опрошенных и 60% от числа респондентов, декларировавших свое участие в выборах. Таким образом, электоральный расчет голосования за Васильева составляет 58,3%. Его ближайший преследователь - кандидат от КПРФ Сергей Мамаев набирает 20,3%.
Отдать свой голос за временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова готовы 66% среди всех опрошенных и 77% среди тех, кто выразил готовность прийти на избирательные участки, расчетная доля голосов за Алиханова на предстоящих выборах - 76,7%. Примерно таков же показатель электоральной поддержки врио главы Марий Эл Александра Евстифеева - 67% от всех избирателей и 74% от жителей, планирующих прийти на избирательный участок, расчетный показатель Евстифеева составляет 77,1%. За врио главы Мордовии Владимира Волкова выразили 58% респондентов в целом и 67% из тех, кто декларировал участие в выборах, электоральный расчетный результат Волкова составляет 82,1%.
57% всех избирателей и 72% готовых прийти на выборы поддерживают, согласно данным ВЦИОМ, врио главы Удмуртии Александра Бречалова, его расчетный результат на выборах составляет 71,8%. У врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова электоральный рейтинг 55% среди всех опрошенных, 70% - среди планирующих прийти на выборы, согласно электоральному расчету, он может набрать 66,1% голосов. Как следует из материалов ВЦИОМ, на момент опроса за врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина были готовы проголосовать 44% среди всех респондентов и 55% среди декларировавших участие в выборах. Это "несколько ниже, чем у других врио глав регионов", отмечают социологи, указывая в то же время, что, несмотря на такие данные, в списке возможных кандидатов Жвачкин "лидирует с заметным отрывом".
"Поддержку на выборах врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову готовы оказать 53% от общего числа избирателей и 61% заявивших о планах прийти на участки для голосования. Расчетный показатель Овсянникова - 69,5%", - указывается в релизе ВЦИОМ.
Опросы ВЦИОМ проведены 10-20 августа 2017 года в Кировской, Калининградской, Томской, Ярославской областях, Республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, городе Севастополе. Объем выборки в каждом из семи регионов составил 1600 человек, в Севастополе - 1200 человек. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.
Метод опроса - комбинированный - личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью.