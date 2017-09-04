МИД РФ: угрозы косовских политиков об этнических чистках подрывают безопасность в регионе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Угрозы косовских политиков возобновить этнические чистки сербского населения края следует воспринимать со всей серьезностью. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления опубликован в понедельник на сайте российского дипведомства.

"Косово продолжает лихорадить, - констатировал дипломат. - Вот уже два с половиной месяца после выборов 11 июня местные партии не могут сформировать властные институты, обнажая полный паралич искусственной косовской модели так называемой государственности".

Лукашевич подчеркнул, что косовские власти целенаправленно культивируют рост националистических настроений. "Продолжаются воинственные выпады в адрес центральных властей Сербии, доходит до прямых угроз косовских политиков возобновить этнические чистки сербского населения края", - обратил он внимание. "Учитывая прошлое этих, по преимуществу, выходцев из печально известной так называемой освободительной армии Косово, следует воспринимать их со всей серьезностью в качестве реальной угрозы региональной безопасности", - сказал постпред.

Он призвал руководство Миссии ОБСЕ к оперативной "принципиальной реакции на все подобные проявления".

"Надеемся, что последние воинственные заявления косовоалбанских политиков не отразятся на результативности возобновленного диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, - продолжил Лукашевич. - В очередной раз призываем Брюссель, принявший на себя посредническую роль в соответствии с резолюцией ГА ООН от 9 сентября 2010 года, активнее добиваться от Приштины четкого следования достигнутым договоренностям, в частности по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК)". "Рассчитываем, встреча 31 августа в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича с косовским так называемым президентом Хашимом Тачи, организованная высоким представителем ЕС Федерикой Могерини, поможет разблокировать ситуацию вокруг ССМК, формирование которого саботируют приштинские власти", - отметил дипломат.

Он также добавил, что косовская администрация не способна, да и "вряд ли желает на деле обеспечить равные права населения края". "К сожалению, не приносят искомого результата и последовательные разноуровневые усилия ОБСЕ по укреплению гарантий соблюдения законных прав и интересов неалбанского населения, - заявил постпред РФ. - Убеждены, что это направление должно оставаться центральным в деятельности полевого присутствия".