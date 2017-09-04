Президенты РФ и Южной Кореи решительно осудили действия Пхеньяна

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник в телефонном разговоре решительно осудили действий Пхеньяна, "грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе".

"С российской стороны вновь акцентировано, что урегулирование этой крайне сложной ситуации возможно исключительно путем возобновления переговоров, активного использования политико-дипломатических средств", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры продолжат обмен мнениями по данной теме в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, подчеркивает Кремль.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.