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Президенты РФ и Южной Кореи решительно осудили действия Пхеньяна

Политика
4 сентября, 18:43 дата обновления: 4 сентября, 18:53 UTC+3

Российская сторона вновь подчеркнула, что урегулирование этой ситуации возможно исключительно путем возобновления переговоров и активного использования политико-дипломатических средств

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник в телефонном разговоре решительно осудили действий Пхеньяна, "грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе".

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"С российской стороны вновь акцентировано, что урегулирование этой крайне сложной ситуации возможно исключительно путем возобновления переговоров, активного использования политико-дипломатических средств", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры продолжат обмен мнениями по данной теме в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, подчеркивает Кремль.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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