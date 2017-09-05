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Памфилова надеется на мощное информирование избирателей перед президентскими выборами

Политика
5 сентября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Глава ЦИК добавила, что там, где 10 сентября проходят выборы губернаторов и заксобраний, региональные избиркомы провели громадную информационную работу

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России намерен максимально активизировать информирование избирателей о будущих выборах, при этом эта работа усилится к президентской кампании, стартующей в конце года. Об этом заявила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова.

Во время встречи Памфиловой с участниками семинара по наблюдению на выборах представитель партии ПАРНАС Михаил Шнейдер отметил неактивную работу избиркома по оповещению москвичей о грядущих муниципальных выборах. Глава ЦИК согласилась с ним. "Вы правы абсолютно", - сказала она, заметив, что по итогам думской кампании "самой большой недоработкой" стала низкая степень информированности граждан о выборах.

"Согласна с вами. Мы именно поэтому в этом году наращиваем максимально информационную кампанию с учетом того, что у нас сейчас новации, голосование без открепительных, было много спекуляций <...>. Мы постарались минимизировать все возможные злоупотребления. Если кто хочет контролировать и наблюдать, максимально возможности для этого есть", - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК сейчас будет "наращивать информационную составляющую" максимально. "Мы будем заниматься информированием всех слоев общества в сетях и везде, чтобы люди знали, какие у них есть права основные и какие дополнительные возможности появились. Люди должны знать, какие выборы, когда, где <...>. Я надеюсь, что нам это удастся к президентской кампании", - подчеркнула она.

Памфилова добавила, что там, где 10 сентября проходят выборы губернаторов и заксобраний, региональные избиркомы "провели громадную работу" по информированию избирателей.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
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