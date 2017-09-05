ЦИК РФ перед президентскими выборами проведет семинары для наблюдателей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России планирует в преддверии президентских выборов в марте 2018 года провести серию семинаров для представителей партий, посвященных наблюдению за ходом голосования. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с представителями партий в рамках семинара по наблюдению на выборах.
"К президентской кампании, если вы не возражаете, мы здесь обязательно в ЦИК парочку форумов, таких семинаров [проведем]. Сколько будет желающих, столько и проведем. Возьмем на себя дополнительную нагрузку к президентской кампании максимально проводить обучение", - сказала она.
Памфилова подчеркнула, что ЦИК взаимодействует со всеми общественными организациями, которые занимаются наблюдением за выборами.
Выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года, кампания официально будет объявлена в период с 7 по 17 декабря 2017 года.