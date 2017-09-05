Россия и Турция констатировали близость позиций по Сирии

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БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. Москва и Анкара констатировали близость позиций по Сирии. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, комментируя краткую встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на полях форума "Блед-2017"
"Еще раз была констатирована близость позиций по Сирии, говорили о важности дальнейшего поступательного развития экономических отношений", - сказал заместитель главы МИД РФ.