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Россия и Турция констатировали близость позиций по Сирии

Политика
5 сентября, 17:03 UTC+3 БЛЕД /Словения/ 5, сентября. /ТАСС

Замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков рассказал, что на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу была отмечена "важность дальнейшего поступательного развития экономических отношений"

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БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. Москва и Анкара констатировали близость позиций по Сирии. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, комментируя краткую встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на полях форума "Блед-2017"

"Еще раз была констатирована близость позиций по Сирии, говорили о важности дальнейшего поступательного развития экономических отношений", - сказал заместитель главы МИД РФ.

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Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
Темы
Кризис в Сирии Российско-турецкие отношения
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