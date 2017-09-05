Мешков раскритиковал представителей НАТО за высказывания по ядерной тематике

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БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. НАТО, рассуждая по ядерной тематике, нарушает Договор и нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, комментируя обвинения альянса в адрес в РФ в наращивании ядерного потенциала.
"Любые заявления представителей НАТО по ядерной тематике, по большому счету, являются нарушением ДНЯО, - отметил он. - Договор не рассматривает отдельные военные альянсы как ядерные державы".
"Именно ядерные державы и призваны вести переговоры и контакты по проблематике ограничения ядерных потенциалов", - подчеркнул Мешков.
Ранее заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер обвинила Россию в наращивании ядерного потенциала. Кроме того, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, альянс в ответ на якобы имеющее место нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности рассматривает возможность действий "по атомному сдерживанию".