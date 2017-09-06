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Юрист Весельницкая заявила, что власти США не пытались связаться с ней

Политика
6 сентября, 22:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Она также отметила, что после того, как американские СМИ начали раскручивать историю о встрече с сыном Дональда Трампа, ее аккаунты в соцсетях наводнили сообщения от незнакомых лиц

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Российский юрист Наталья Весельницкая заявила, что власти США, проводящие расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, не пытались связаться с ней по поводу ее встречи с Дональдом Трампом - младшим. Об этом она сообщила в среду телекомпании NBC.

Как отмечает телеканал, Весельницкая ответила отрицательно на вопрос, связывались ли с ней представители команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство. "Я не получала [никаких запросов]", - приводит NBC слова юриста.

Она также отметила, что после того, как американские СМИ начали раскручивать историю о встрече с сыном президента США, ее аккаунты в соцсетях наводнили сообщения от незнакомых лиц. "Чем больше я анализирую ситуацию, в которой оказалась, тем больше я начинаю чувствовать, будто я в каком-то шоу или в кино", - призналась юрист.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера, а также экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Сын главы государства заявил, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца.

Политические оппоненты хозяина Белого дома настаивают на том, что данная встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая ранее в интервью NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Весельницкая Кремлю не знакома.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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