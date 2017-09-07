МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк подтвердил планы работать в Совете Федерации. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"Глава Республики Мордовия предложил мне быть одним из трех кандидатов на представителя Республики Мордовии в Совете Федерации. Я с благодарностью принял такое предложение", - напомнил Кисляк. "Но для окончательного решения должны состояться выборы", - добавил он.

"Сейчас же я живу обычной жизнью человека, который вернулся домой после долгого отсутствия", - продолжил бывший глава российской дипмиссии в США.

Он рассказал о том, что недавно вернулся из поездки по Мордовии. "Это большое удовольствие, как же это приятно вернуться из климата, в котором я работал, в мир нормальных людей с нормальными проблемами, успехами, отношениями", - поделился Кисляк.